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FETÖ sanığı 2 eski astsubaya hapis cezası

FETÖ sanığı 2 eski astsubaya hapis cezası

Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından haberleştiği iddiasıyla yargılanan iki eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanıklar M.D. ile Y.K. ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldığını, askeri okul sınavı sorularının "mahrem imamlar" tarafından kendisine verildiğini, haklarında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, M.D. ile Y.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık M.D. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mütalaadaki hususları reddediyorum. FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alamadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı. Sanık Y.K. de suçlamaları reddederek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

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