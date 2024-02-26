İliç'te son durum! Bakan Bayraktar: Heyelanın 13. gününde çalışmalarımız aralıksız sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden sahasında incelemelerde bulunarak, son durum hakkında bilgi verdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden sahasında incelemelerde bulunarak, “İliç’te maden sahasında yaşanan heyelanın 13. gününde çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi.

Bakan Bayraktar, “Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor” diyerek, “Bugün heyelanın gerçekleştiği Sabırlı Deresi'ne kadar inerek alanı daha yakından inceledik. Bundan sonraki süreçte atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk.” diye konuştu.



