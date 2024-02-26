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"Hayırdır devrem" dedi, cebinden çıkarıp gösterdi, gözaltına alındı

"Hayırdır devrem" dedi, cebinden çıkarıp gösterdi, gözaltına alındı

ADANA'da kendisini polis ve MİT mensubu olarak tanıttığı belirlenen şüpheli, polisler tarafından durdurulduğu sırada “Hayırdır devrem” diyerek sahte polis kimliği gösterdi. Şüpheli şahıs aracından indirilerek gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu ve polis olarak tanıtan H.D.’nin peşinde düştü. Ekipler söz konusu şüphelinin aracının önünü keserek durdurdu.

Polis önünü kesti, polis kartı gösterdi

Aracının önü kesilen H.D., “Hayırdır devrem” diyerek sahte polis kimliğini gösterdi. Ekipler H.D.’yi araçtan indirerek gözaltına aldı.

Evinden cephanelik ve sahte MİT ve polis kartları çıktı

Gözaltına alınan şüphelinin evinde de arama yapan polisler, sahte MİT kimlik kartı, 2 sahte polis kimliği, 2 sahte plaka, ruhsatsız 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 1 kelepçe, 1 balta, 706 kurusıkı mermisi ve 592 av tüfeği mermisi ele geçirdi.

“Kendimi korumak için bu kimlikleri taşıyorum”

Sahte polis kimliği ile yakalanan H.D. emniyetteki ifadesinde, "Ben klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için yaptığım bu kimlikleri taşıyorum" diyerek kendisini savundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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