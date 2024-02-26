Müstehcen fotoğraflarını apartmanda asılı halde gördü! Flört uygulaması kullanan ünlü kadın emlakçı şok yaşadı

Şüpheli, İbrahim M., Gülçin E.'nin mail adresine "Ben sana bir şey yaşatmadım henüz, sabırla bekliyorum, bilirsin ki ben bulurum, bilirim kuşlar söyler bana, istediğim insanın nerede nefes aldığını, saat kaçta ne yaptığını duyarım.