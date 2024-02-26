Müstehcen fotoğraflarını apartmanda asılı halde gördü! Flört uygulaması kullanan ünlü kadın emlakçı şok yaşadı
Ünlü emlakçı Gülçin E'nin başı arkadaşlık sitesinden tanıştığı eski sevgilisi İbrahim M. ile büyük derde girdi.
Ünlü emlakçı Gülçin E., ile İbrahim M., arkadaşlık platformunda tanıştıktan sonra kısa süren ilişkilerinin ardından ayrıldı. Sabah'ın haberine göre, şüpheli İbrahim M., Kadıköy'de oturan eski sevgilisinin oturduğu apartmanın girişine çekmiş olduğu özel görüntüleri üzerine cep telefonu numarasını da ekleyerek astı.
Şüpheli, İbrahim M., Gülçin E.'nin mail adresine "Ben sana bir şey yaşatmadım henüz, sabırla bekliyorum, bilirsin ki ben bulurum, bilirim kuşlar söyler bana, istediğim insanın nerede nefes aldığını, saat kaçta ne yaptığını duyarım.
Bağdatlıyı sakat bırakmadan edemeyeceğim adresi de belli, o Moda iti isteseydi o kâğıdı sen tuvaletteyken alıp okuyup cebine koyduktan sonra Moda'daki evine giderdi, yönetime şikâyet etmezdi." şeklinde mesaj gönderdi.
Şantaja suç duyurusu
Tehdit mesajları alan Gülçin E., İbrahim M., hakkında yaptığı araştırmada kendisine tehdit ve şantajda bulunan şahsın daha öncede benzer eylemleri farklı kadınlara yaptığını tespit etti. Aldığı tehditler sonrası avukatıyla irtibata geçen emlakçı İbrahim M., hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.