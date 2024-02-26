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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu başlıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu başlıyor

 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

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Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, adını yarı finale yazdıracak. Çeyrek final maç programı şu şekilde:

Yarın:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

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