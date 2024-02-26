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Ali Babacan'dan Meral Akşener'e 'korkak' göndermesi! Nasıl güvensinler?'

Ali Babacan'dan Meral Akşener'e 'korkak' göndermesi! Nasıl güvensinler?'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na 'korkak' demesini eleştirerek, "Dün elini tuttuğunuza bugün 'düşman' derseniz güven oluşturamazsınız. Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız” dedi.

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DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklendi. İşte Babacan'ın o sözleri: 

- Son altı aydır yaşadığımız bir gerçeği de buradan ifade etmek istiyorum. Biz muhalefet bloku olarak büyük bir inançla girdiğimiz genel seçimlerde arzu ettiğimiz başarıyı yakalayamadık. Seçim sonuçları sadece muhalefeti destekleyen seçmenlerde değil, aktif siyaset yapan birçok insanda da hayal kırıklığı ve umutsuzluk yarattı, bunun da farkındayız.

Söylediklerini hicapla izliyoruz

-Seçim sonrasında muhalefet partilerin kendi iç tartışmaları, partilerin birbirlerini suçlama yarışı bu hayal kırıklığını daha da derinleştiriyor. Şurada seçime üç ay kalmış daha dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediklerini neler yaptıklarını büyük bir hicapla izliyoruz. Bu tür tutumlar güven oluşturmaz.

Dün 'adayım', bugün 'korkak' derseniz...

- Dün elini tuttuğunuza bugün 'düşman' derseniz güven oluşturamazsınız. Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız.

Ülke yönetimini kifayetsizlere bırakmayın

- Ülkemizdeki bu kötüye gidişi durdurmak, milletimize hizmet için en etkili yol meşru demokratik siyasettir. Bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe itirazı olanlara, yüreği vatan sevgisiyle dolu olan herkese, tüm demokratlara seslenmek istiyorum, asla siyasetten vazgeçmeyin. Siyaseti ülke yönetimini kifayetsizlere bırakmayın.

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