Yürek yakan haber! Cami avlusunda çanta içinde bebek bulundu

Silopi ilçesindeki bir cami avlusunda çanta içinde terkedilmiş olarak bulunan bebek kız, vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri tarafından bulundu.

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Yenişehir Mahallesi'nde Ahmed-i Hani Camii avlusunda çanta içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde yeni doğmuş kız bebeğin soğuktan etkilendiğini belirledi. Bebek, Silopi Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Olayla inceleme başlatıldı.