Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim derbide yok!

Beşiktaş'ın Galatasaray maçı öncesinde kart ceza sınırında olan Gedson Fernandes, İstanbulspor maçının 34. dakikasında sarı kart gördü ve derbide cezalı duruma düştü.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılarda 34. dakikada Mamadou'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gören Gedson Fernandes, haftaya oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
Kart sınırındaki isimler
Beşiktaş'ta derbi öncesi Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz kart sınırında bulunuyordu.
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.