Beşiktaş İstanbulspor deplasmanında 3 puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'u Muci ve Semih Kılıçsoy'un golleri ile 2-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda 3 puanı hanesine yazdıran taraf, 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Semih Kılıçsoy ve dakikada 54. dakikada Ernest Muci kaydetti.,

Öte yandan karşılaşmada sarı kart gören Gedson Fernandes, cezalı duruma düştü ve Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 46'ya yükseltti. Ligin dibine demir atan İstanbulspor ise 12 puanda kaldı.

İstanbulspor 0 - 2 Beşiktaş

79'Beşiktaş'ta Salih, orta sahadan topla birlikte çıkmak isterken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

73'KAÇTI! Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Rashica pasını Semih'e verdi. Semih'in gelişine vuruşunu kaleci Alp kornere çeldi.

69'Kendi yarı sahasında topla buluşan Masuaku sol kanattan savunma arkasına sarkan Rashica'ya uzun topu gönderdi ancak savunma topu kornere yolladı.

65'Beşiktaş etkili geldi. Gedson'un ara pasıyla savunma arkasına sarkan Semih sağ kanattan ceza sahasına girdi ve şutunu çekti ancak top yan ağlarda kaldı.

53'GOL! Beşiktaş, Muci'nin golüyle İstanbulspor karşısında farkı ikiye çıkardı. Gedson'un pasıyla ceza yayında topla buluşan Muçi, uzak direğe yerden etkili bir şut çekti ve farkı ikiye çıkaran golü buldu.

50'Omar Colley sol kanatta kendisin boşa atan Semih'e pasını vermek istedi fakat savunma topu uzaklaştırdı.

48'Emrehan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Sambissa önünü boşalttı ve şutunu çekti ancak top kaleci Mert'te kaldı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı 1-0 Beşiktaş üstünlüğünde tamamlandı.

45'Maçta ilk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

44'Kendi yarı sahasından topla çıkan Musrati sol kanattan ceza sahasına giren Cenk'e pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk'in şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

42'Jackson sağ kanattan hareketlenen Mendy'e pasını verdi fakat top doğrudan auta çıktı.

38'Gedson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan sol ayağıyla şutunu çekti. Top üstten dışarı gitti.

36'Direk! İstanbulspor gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına gönderilen ortaya ön direkte iyi yükselen Okan Erdoğan'ın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü. Daha sonra Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

34'Sarı kart ceza sınırında olan Gedson, bu kartla birlikte önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

31'Kendi yarı sahasında topu kazanan Rashica, çalımlarla birlikte ceza sahasına kadar girdi ve şut şansı aradı. Savunma Kosovalı oyuncuya geçiş izni vermedi.

29'İstanbulspor etkili geldi. Sol kanatta Necip'ten iyi sıyrılan Ali Yaşar, ceza sahasında uzak noktaya yerden ortaladı fakat Mendy bu topa dokunamadı. Aut.

27'Mendy'nin pasında sağ kanatta topu alan Loshaj, şansını uzaklardan denedi ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

23'GOL! Beşiktaş, Semih'in golüyle maçta öne geçti. Sol kanattan topla birlikte gelen Semih, Cenk ile yaptığı verkaç ile ceza sahasında topla buluştu ve şık bir çalımla önünü boşaltarak uzak direğe şutunu çekti ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.

22'KAÇTI! Musrati'nin kötü pasıyla araya giren Mendy, topla birlikte hızla ceza sahasına kat etti ve kaleci Mert'le karşıya karşıya kaldı. Mendy, dar açıdan şutunda Mert'i geçemedi.

21'Beşiktaş çok adamla rakip yarı alanda baskı yapıyor.

17'Ön alan baskısıyla topu kazanan Ali topla birlikte geldi ve şutunu çekti fakat Necip'e çarpan top kornere çıktı.

13'Sağ kanattan çalımlarla gelen Rashica ortasını içeri gönderdi fakat savunmada Coly, iyi bir zamanlama ile top Cenk'e gelmeden kalecisine vermeyi başardı.

10'Ceza yayının üstünde topu şık bir kontrolle önüne alan Gedson, bekletmeden kaleyi düşündü. Kaleci Alp Arda gole izin vermedi.

7'Beşiktaş kendi yarı alanında pas yapıyor.

3'İstanbulspor etkili geldi. Sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Jackson pasını Mendy'e verdi ancak şutunu çekemeden savunma topu uzaklaştırdı.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

İlk 11'ler

İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Vorobjovas, Coly, Ali, Sambissa, Loshaj, Kenio, Mamadou, Emir Kaan, Emrehan

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih.

Süper Lig'de 50. Randevu

Beşiktaş ile İstanbulspor bugüne kadar Süper Lig'de 49 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 31 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 4 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki ekip arasındaki 14 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş'ın 82 golüne, İstanbulspor 32 golle karşılık verdi. Kartal, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanmıştı.

Beşiktaş'ta 8 oyuncu kart sınırında

Siyah-beyazlılarda, bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi 8 isim kart sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bahtiyar Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Necip Uysal, İstanbulspor müsabakasında kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

İstanbulspor 20 yıldır kazanamıyor

Sarı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında 20 yıldır galip gelemiyor. Boğazın Boğaları, siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini 2003-2004 sezonunun 23. haftasında 2-1'lik skor ile elde etmişti. Söz konusu süreçte rakibiyle Süper Lig'de 5 müsabakaya çıkan İstanbulspor, 3 kez mağlup olurken, 2 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kartal ligde 3 haftadır gol yemiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 müsabakada kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Trabzonspor ve Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

İki takım arasındaki müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Meteoğlu olacak.