Canan Karatay yemekten sonra çay içmeyi sevenleri uyardı

Beslenme uzmanı Canan Karatay, çay severlere önemli bir uyarıda bulundu. Akşam saatlerinin vazgeçilmez keyfi olan çay, özellikle yemekten sonra içildiğinde her yudumunun zehir etkisi gösterebileceğini belirtti. İşte çayın zehir etkisi gösterdiği sebebi...

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Beslenme uzmanı Canan Karatay, akşam yemeğinin ardından içilen çayın hayat kurtaran bir tavsiyesini paylaştı.Karatay'a göre, sıcak bir çay bardağı, yemekten hemen sonra tüketildiğinde adeta zehir görevi görebilir.Uzman doktor, çayın içinde bulunan maddelerin mide asidini artırarak sindirim sistemine olumsuz etkiler yapabileceğini belirtti.



Canan Karatay, çay tiryakilerini uyararak, çayın keyif amacıyla içilmesi gerektiğini ve özellikle yemek sonrası hemen tüketilmemesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.



Zehir etkisi görüyor

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusunda uyarılar yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin en bilindik isimlerinden olan Karatay, her açıklamasında gündemde yer alırken bu kez çay tiryakilerine seslendi. Çay tüketme alışkanlığının fazla olduğu ülkemizde, Canan Karatay'ın konuşması viral oldu. Akşam yemeğinin ardından hemen tüketilirse zehir etkisi gördüğünü söyledi.

Demir emilimini azaltıyor

Karatay, çayın yemekten hemen sonra tüketmenin doğru olmadığını, tüketilmesi halinde zehre dönüştüğünü ifade etti. Çay tüketimi, demir emilimini azaltmasından dolayı içilmemesini söyleyen Karatay, çay yerine bir tane maden suyu içmeyi öneriyor.



Demir emilimini azaltmasının yanı sıra şekerle içilen çay konusunda

uyardı. Karatay, şeker yerine çay içerisine bir kaşık tereyağının atılmasını tavsiye ediyor.



1 saat sonra tüketin

Çay konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, doğru tüketim saatini takipçileriyle paylaştı. Çayın zehre dönüşmemesi için akşam yemeğinin ya da sabah kahvaltılarından 1 saat sonra tüketilmesi tavsiye ediliyor. Demir emilimi eksik olmayarak, aynı zamanda kan eksikliğinin de önüne geçilebilir.