Marmaris'te Şubat ayında deniz keyfi yaşanıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilip denize girdi. Deniz suyunun sıcak olduğunu belirten bir kişi ‘yüzmeyi çok seviyorum yaz gibi ‘ dedi.

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Bahar mevsimine erken giren Marmaris’te 20 derecenin üzerindeki güzel havayı fırsat bilen Marmaris'te yaşayan vatandaşlar, termoslarını ve sandalyelerini alarak halk plajlarını doldurup keyif yaptılar. Bir grup vatandaş ise denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.

Deniz suyu sıcaklığının 22 derece civarında olduğu denize giren vatandaşlardan Mithat Tunçsoy ‘kış olmasına rağmen su çok güzel, herkes girsin bence. Deniz biraz kirliydi ama yine de çok güzeldi’ şeklinde konuştu.