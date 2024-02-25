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Gümüşhane'de Şubat ayında açan badem ağaçları şaşırttı

Gümüşhane'de Şubat ayında açan badem ağaçları şaşırttı

Gümüşhane kent merkezinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle yalancı bahara aldanarak erken açan badem ağaçları vatandaşları şaşırttı.

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Yüksek kesimleri geçtiğimiz günlerde beyaza bürünen Gümüşhane’de Afrika sıcaklarının etkisiyle birlikte hava sıcaklığının 10 dereceyi geçmesinin ardından badem ağaçları açmaya başladı. İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen yıl daha da belirgin hale geldiği Gümüşhane’de don olaylarına karşı daha hassas olduğu bilinen badem ağaçları çiçek açtı.
Karasal iklimin hüküm sürdüğü Gümüşhane’nin yüksek zirveleri hala beyaz örtüyle kaplıyken merkeze bağlı Mescitli köyünde güne karşı yamaçta olan badem ağaçları havaların ısınmasıyla birlikte yalancı bahara aldanarak çiçek açtı.

Kış mevsiminde Şubat ayının son günlerinde çiçek açan badem ağaçlarına önümüzdeki bir hafta boyunca etkili olacak sıcak hava nedeniyle yeni ağaçların ve çiçeklerin de eklenmesi beklenirken üreticiler diğer ağaçların da çiçek açması halinde Mart ayındaki soğuklarla birlikte don olayının yaşanmasından endişe ediyor.

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