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Ahmet Özsarıyıldız hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ahmet Özsarıyıldız hayatını kaybetti

 Doğru Yol Partisi (DYP) eski il başkanlarından Ahmet Özsarıyıldız 74 yaşında hayatını kaybetti.

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Hayatını kaybeden DYP eski il başkanlarından Ahmet Özsarıyıldız'ın cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından ardından Özsarıyıldız'ın cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi.

Cenaze namazına Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özsarıyıldız'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.

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