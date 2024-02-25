Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 4 gündür dünya KAAN'ı konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Son 4 gündür dünya KAAN'ı konuşuyor. Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri konuşuluyor. Dostlarımız güven duyarken rakiplerimiz endişeye kapılıyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek mecburiyet cenderesine sıkıştırmak isteyenlere günlerini göstereceğinize inanıyorum. Adana eser ve hizmet nasipsizlerini sırtında taşımaz.

Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasreti sonlandırmaya az kaldı. Mayıs ayındaki seçimlerde şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Yüzde 45'lik oy oranı güçlü bağ oranımızı yansıtmaktan çok uzak. Bunu arzu ettiğimiz seviyeye taşımak istiyoruz. 31 Mart'ı da bunu bir fırsat olarak görüyoruz.

Muhalefet parti içi kavgadan başlarını kaldıramıyor. Başka konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Bunların üç beş laf dışında ülkenin derdi ile dertlenmediklerini görüyoruz. Daha kendilerine hayrı olmayanların memlekete hayrına dokunmaları mümkün mü?

"Neredeyse kedisi Şero'yu bile partiden içeri sokmayacaklar"

Biz gerçek belediyecilik diyoruz onlar kapalı kapılar ardında birbirlerinin kuyusunu kazıyor, kirli ittifaklarla demleniyorlar, şaibeli pazarlıklara seçim kazanma peşinde koşuyorlar.

"Muhalefetin tek derdi koltuk"

Mayıs ayında cumhurbaşkanı adayı olarak milletin önüne çıkardıkları bir zat vardı. Seçimde umduklarını bulamayınca adaylarına yükleyip kendilerini temize çıkardılar. Başkanlarını partiden öyle bir attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile partiden içeri sokmayacaklar. Kazandık diyerek milletin aklı ile dalga geçiyorlardı. Mesele ülke yönetimine talip olmak değil kendi partilerinde kimin borusunun öteceği meselesi imiş. Ana muhalefetin tek derdi koltuk.

"Terör örgütlerini dize getirdik"

Vesayet güçlerinden envai çeşit terör örgütlerine kadar hepsini dize getirdik. Darbe gecesi birileri kahvesini yudumlarken milletimiz ile sırt sırta vererek FETÖ'cülere meydanları dar ettik.

"Türkiye küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

Uluslararası arenada devletimizin çıkarlarını milletimizin onurunu kararlılıkla savunuyoruz. Türkiye küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Libya'da biz varız, Karabağ'da biz varız. Dış politikada artan itibarımızın gerisinde güçlü bir savunma sanayii var. Dışa bağımlılığımız azaldıkça etkinliğimiz artmıştır.

"Türkiye savunma sanayi alanında destan yazıyor"

Türkiye, savunma sanayi alanında adeta destan yazıyor. Bugün 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruyor.

"Dünyadaki 4 ülkeden biri olduk"

TCG Anadolu'yu geçen sene hizmete aldık. İHA SİHA'larda ilk 3 ülkeden biriyiz. Milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarı ile gerçekleşti. 5. nesil uçak üretebilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk.

Dış politikada artan itibarımızın gerisinde güçlü savunma sanayi var, savunma sanayinde dışa bağımlılık azaldıkça uluslararası arenada etkinliğimiz arttı.

"Uçak gemisinin üst segmentini yapacağız"

Şimdi uçak gemisinin üst segmentini yapacağız. Biz yaparız dedik mi yaparız. İçimizdeki müzmin muhalifler mankurtlar anlamasa da Türkiye'nin nasıl büyük işleri imza attığını dostlarımız ve hasımlarımız çok iyi biliyor.

"Rakiplerimiz endişeye kapıldı"

Son 4 gündür dünya KAAN'ı konuşuyor. Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri konuşuluyor. Dostlarımız güven duyarken rakiplerimiz endişeye kapılıyor. Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN'a bakınca kalorifer peteği süpürge sapı görüyor. Türkiye'nin başarısı azmimizi artırırken dost ve kardeş ülkelere cesaret aşılıyor. Bu umutları boşa çıkarmayacağız.