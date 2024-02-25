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Kazaya karışan aracını iple binadan aşağıya sarkıttı

Kazaya karışan aracını iple binadan aşağıya sarkıttı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir vatandaş kazaya karışan aracını iple binadan aşağıya sarkıttı. Aracı binaya dik şekilde asılı halde gören vatandaşlar hayrete düştü.

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İlginç olay, Oba Mahallesi’nde meydana geldi. Bir vatandaş geçtiğimiz gün kaza yaptığı aracını ön tampon bölgesinden yaşadığı binanın çatısından iple astı. Aracı binaya dik şekilde asılı halde gören vatandaşlar hayrete düştü. Sosyal medyada da yayınlanan aracın görüntüsü birçok kullanıcı tarafından 'ilginç bir ceza yöntemi' olarak yorumlandı.

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