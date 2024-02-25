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Havaya pompalı tüfeklerle ateş eden magandalar yakalandı

Havaya pompalı tüfeklerle ateş eden magandalar yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde havaya pompalı tüfeklerle ateş eden iki şahıs polis ekiplerince yakalandı.

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Olay dün saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. İki şahıs ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladılar. Şahısların ateş ettiği anlar amatör kamera tarafından görüntülendi. Çekilen görüntüler şahıslar tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Tepkiler sonucu polis ekipleri şahısları kısa sürede yakalandı. Tüfeklerine el konulan R.Y.(20) ve E. G.(20) ekiplerce gözaltına alındı.

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