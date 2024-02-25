Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den kötü haber

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’nin sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.Abone ol
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci'nin ağrı hissetmesi nedeniyle yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.
İrfan Can Kahveci'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.