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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den kötü haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den kötü haber

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’nin sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci'nin ağrı hissetmesi nedeniyle yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.

İrfan Can Kahveci'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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