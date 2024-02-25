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Ekrem İmamoğlu ve MHP'liler arasında gerginlik! MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu: Geri basın...

Ekrem İmamoğlu ve MHP'liler arasında gerginlik! MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu: Geri basın...

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MHP standını ziyaret etmesine izin vermedi. İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilen Karaalioğlu, "Geri basın geri..." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe’yi ziyaret etti. CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin ile birlikte yurttaşlarla çay içip sohbet eden İmamoğlu, MHP standını ziyaret etmek isteyince ortalık bir anda karıştı.

İzin vermedi

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilerek çadıra girişlerine izin vermedi. Karaalioğlu, "Geri basın geri..." dedi. İmamoğlu ise "Az sakin olun ya" diyerek tepki gösterdi. 

MHP'li Karaalioğlu'ndan açıklama

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından, Mhp Sancaktepe ilçe başkanı Arzu Karaalioğlu'ndan açıklama geldi.

Karaalioğlu, kişisel X (Twitter) hesabından şu açıklamayı yaptı:

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