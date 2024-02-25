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Adana'da bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

 Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

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Başak Mahallesi'nde Selahattin Ş. (26), bağımlı olduğunu ve uyuşturucu almak için evlerindeki televizyonu satmak istediğini öne sürdüğü ağabeyi Mehmet Sinan Ş. (28) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Selahattin Ş, ağabeyini bıçakla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sinan Ş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yaptıkları çalışmayla yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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