5 bin yıllık tarihi Sille'de son yılların en karsız kışı geçiyor

Konya'da son yılların en karsız kış mevsimlerinden biri yaşanırken, 5 bin yıllık tarihi Sille Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların çoğu benzer bir ocak ayı geçirmediklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl Sille'de çekilen fotoğraflar ise mevsim değişikliğini gözler önüne serdi.

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Konya’da geçen yılın aynı dönemlerinde etkili olan kar yağışı ile beraber şehir tamamen beyaz örtü ile kaplanmıştı. Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma eserlere 5 bin yıldır ev sahipliği yapan tarihi Sille Mahallesi geçen yılın aynı dönemlerinde beyaza bürünmüş, kartpostallık görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu yıl ise Şubat ayının sonlarına gelinmesine rağmen tarihi Sille Mahallesi'nde kar yağışı henüz görülmedi.



Tarihi Sille Mahallesi'nde doğup büyüyen Mustafa Küçükdemir, "50-55 senedir böyle bir kış görmedim. Eskiye bakarak kurak geçti. Yağmur var ama kar yağışı görmedik bu sene. Kara basmadık daha" dedi. Sille sakinlerinden Musa Çeliktaş da, "Sille, benim hatırladığım ilk defa karsız geçti. Önceki senelerde 50 santime kadar kar yağardı. Mahallemizin her yeri bembeyaz olurdu ama yağmadı bu sene. Allah’ım inşallah verecek diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.