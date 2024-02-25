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İstanbul'un 4 ilçesinde fuhuş operasyonu! 12 kadın kurtarıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'un 4 ilçesinde fuhuş operasyonu! 12 kadın kurtarıldı

İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli'de belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alınırken, mağdur 12 kadın da kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 9 cep telefonu, 9 SIM kart, 29 bin 200 lira ve 2 bin dolara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1'İ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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