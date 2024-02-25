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Kars’ta okullar arası satranç turnuvası sona erdi

Kars’ta okullar arası satranç turnuvası sona erdi

2023-2024 Okullar arası Kars Satranç il birinciliği turnuvaları minikler, küçükler, yıldızlar ve gençlerden yoğun ilgi gördü.

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İl Halk Kütüphanesi Salonu ve Gençlik Merkezi’nde yapılan Okullar arası Satranç Turnuvası’na 4 kategoride kız ve genel kategorileri olmak üzere toplam 103 okul takımı ve 504 sporcu katıldı.
Turnuvanın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Türkiye Satranç Federasyonu Kars İl Temsilcisi Prof. Dr. Emine Atakişi, “Turnuvaya katılan bütün okullara, sporcu ve antrenörlerine, okul yönetimlerine teşekkürler ederim. Emeklerinize sağlık. 1. Olan takımlarımız bölgede Kars’ı temsil ederler ve güzel başarılar getirirler” dedi.
Yaklaşık 15 gün süren bir birinden güzel karşılaşmalara sahne olan turnuvada dereceye giren sporcular. Okullar arası Bölge Turnuvalarında Kars’ı temsil edecek.

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