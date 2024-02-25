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Ambulansın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ambulansın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde ambulansın çarptığı motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, Belek turizm merkezi yolu, Acısu Kavşağında meydana geldi. Edinilen biliye göre, Bayram C’nin kullandığı 07 AGR 136 ambulans ile görgü tanıklarının ifadesine göre akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Mahmut Özdemir’ in (38) kullandığı 07 ALV 272 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Özdemir”in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sırasında ambulansta hasta bulunmadığı öğrenilirken Özdemir’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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