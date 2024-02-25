Durdurulan araçtan 1139 adet uyuşturucu hap çıktı

Balıkesir’in Manyas İlçesi’nde durdurulan takipli araçta, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler 1139 adet uyuşturucu hap ile yakalandı.

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Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan başlatılan “Takipli KOM Faaliyeti” şüphelilerinden V.T. ve S.T. nin, İzmir’den temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, Manyas’a getireceğine yönelik alınan bilgi üzerine jandarma ekipleri tarafından harekete geçildi. Yapılan plaka tanıma sistemi takibi sonucunda, 35 AL 2555 plakalı araç ile İzmir’den Balıkesir istikametine seyir halinde oldukları tespit edilen şüpheliler, Manyas-Gönen Karayolu üzerinde oluşturulan yol kontrol noktasında durduruldu.