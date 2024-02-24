BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı! Mehmet Büyükekşi hedefte

Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı! Mehmet Büyükekşi hedefte

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya davet etti.

Abone ol

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçın uzatma dakikalarında kazandığı penaltı sonrası hakeme tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" paylaşımını yaptı.

TFF istifaya davet edildi

Galatasaray daha sonra yaptığı açıklama ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti.

Açıklamada, "Her türlü tehdide boyun eğen, adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup toplumun bölünmesine neden olan, korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp mevkisini sağlama almaya çalışan, yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı sessizliğe bürünen, hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla Türk futbolunu sorunlar yumağı haline getiren, tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Gazze'de bir subayının öldürüldüğünü duyurdu
İsrail Gazze'de bir subayının öldürüldüğünü duyurdu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Bakan Fidan: İsrail zulmünün önüne hep beraber geçmiş olacağız
Bakan Fidan: İsrail zulmünün önüne hep beraber geçmiş olacağız
İsmail Kartal: Birini atsak, farklı kazanabilirdik
İsmail Kartal: Birini atsak, farklı kazanabilirdik
Konyaspor'dan kritik üç puan! Galibiyet için 4 dakika yetti
Konyaspor'dan kritik üç puan! Galibiyet için 4 dakika yetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı hakemine büyük tepki
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı hakemine büyük tepki
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kavlak hayatını kaybetti
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kavlak hayatını kaybetti
Emine Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı
Batan gemiye 36 dalış yapıldı
Batan gemiye 36 dalış yapıldı
Venezuela: Türkiye önemli bir rol oynuyor
Venezuela: Türkiye önemli bir rol oynuyor
Beton dökerek ilerleyen mikser sürücüsüne 16 bin lira ceza
Beton dökerek ilerleyen mikser sürücüsüne 16 bin lira ceza