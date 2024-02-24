Emine Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ülkenin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüce Allah'ın ferahlık kapısı olarak açtığı Berat Gecesi'nin feyzinden nasiplenebilmeyi diliyor, bu kutlu gecenin aydınlığının Gazze'nin karanlığına bir umut ışığı olmasını ümit ediyorum. Ülkemizin ve İslam aleminin Berat Gecesi mübarek olsun." ifadelerini kullandı.