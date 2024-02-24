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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! En az 10 gün yok

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! En az 10 gün yok

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. Milli futbolcu, adele sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalabilir.

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Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe sakatlık haberiyle sarsıldı.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İrfan Can Kahveci antrenmanda sakatlık geçirdi.

Haberin detayında İrfan Can'ın adele sakatlığı geçirdiği, yırtık şüphesinin bulunduğu ve en az 10 gün de sahalardan uzak kalacağı yer aldı.

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