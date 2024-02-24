Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Fenerbahçe 0-0 Kasımpaşa (CANLI SKOR)
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz, Mert Hakan, Dusan Tadic, Edin Dzeko
Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Porozo, Omeruo, Yasin, Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa