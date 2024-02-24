Trump'a 454 milyon dolarlık cezasını ödemek için 30 gün süre

Bir yargıç Trump'a 454 milyon dolarlık sivil dolandırıcılık cezasını ödemesi için 30 gün süre verdi. Ödemediği her gün için ilave 112 bin dolar faiz borcu olacak.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sivil dolandırıcılık davasını yürüten Yargıç Arthur Engoron, mahkeme kayıtlarına göre davayla ilgili kararını kesinleştirdi.

Bu, Trump'ın 454 milyon dolarlık para cezasını ödemek için 30 günü olduğu anlamına geliyor. Bu meblağ, 354 milyon dolarlık cezayı ve yaklaşık 100 milyon dolarlık ön karar faizini içeriyor.

Perşembe günü Engoron, Trump'ın avukatlarının cezanın başlamasını erteleme girişimlerini reddetti.

Kesinleşmiş karar aynı zamanda Trump'ın New York yasalarına göre itiraz etmek için 30 günü olduğu anlamına da geliyor.

Eski başkanın işlerinin değerini aylarca savunan Trump ve avukatları, kararı "ağır bir adalet hatası" olarak nitelendirdi.