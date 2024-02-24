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Şarjda bırakılan cep telefonu yangına sebep oldu

Şarjda bırakılan cep telefonu yangına sebep oldu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıkan yangın bir evi kül etti.

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Gönen ilçesi, Malkoç Mahallesi, Mobilyacılar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de vatandaşların yardımı ile dışarı çıkartıldı. Çok geçmeden itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkan yangın kontrol altına alındı ve yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

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