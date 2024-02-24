Memur-Sen'den emekliler için seyyanen zam talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın emekliler için de seyyanen zam talebine bulundu. Yalçın, vergi sistemine yönelik de açıklamalar yaparak “Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınsın ve vergide adalet sağlansın istiyoruz” dedi.

Abone ol

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından 8’incisi düzenlenen Memur-Sen 8’inci Büyük Türkiye Buluşması Ankara’da gerçekleştirildi. Burada açıklamalar yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eşel-mobil sistemi için beklentilerini yineledi.

Yalçın vergi sistemi ve seyyanen zamdan bahsederek şu ifadeleri kullandı:

Toplu sözleşmede tekliflerimizi uzun süredir eşel-mobil sistemi üzerinden konuşuyoruz. Enflasyona yenilmemek, aldığımız gelirin 6 ay içerisinde kaybolmaması için ya 6 aylık eşel- mobil ya da 3 aylık sistemler üzerinden olsun diyoruz.

Dolaylı vergi azalsın, doğrudan vergi arttırılsın diyoruz. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınsın ve vergide adalet sağlansın istiyoruz. Dar gelirliler, emekliler açlık sınırında ve altında yaşamasın istiyoruz. Uzun süreli çalışmaktan sonra emekli olanlar, meslekten emekli oldular ama hayattan emekli olmadılar.

Onun için emeklilerin alım gücü yükselmeli asgari ücretin altında emekli maaşı olmamalı. Kamu görevlileri için ödenen 8 bin 77 liralık seyyanen zam güncellenerek emeklilerin de gelirlerine yansıtılmalı diyoruz.

Yalçın, 7’inci Dönem Toplu Sözleşme’de kayıt altına alınan 4688 Sayılı yasanın tadili noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, mevcut kanunun sorunları çözmede yetersiz kaldığını ifade etti.

Bu konuda 10 rapordan oluşan çalışma hazırladıklarını söyleyen Yalçın, kanunun ILO normlarına göre yeniden ele alındığını belirterek, örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması, dayanışma aidatının getirilmesi, grev hakkının gelmesi, hakem heyetinin adil bir kimlik kazanması, toplu sözleşmenin kapsamının genişlemesi gibi hakların kazandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yalçın, ayrıca 7’inci Dönem Toplu Sözleşme’de kayıt altına alınan, ‘1’inci Dereceye 3600 Ek Gösterge’nin hemen hayata geçirilmeli, gerektiğini de vurguladı.