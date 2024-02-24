BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  SPOR

Arjantin futbolunda yarın "Superclasico" heyecanı yaşanacak

Arjantin futbolunda yarın "Superclasico" heyecanı yaşanacak

Arjantin Premier Lig'in 7. haftasındaki "Superclasico" derbisinde yarın River Plate ile Boca Juniors karşılaşacak.

Abone ol

Futbol dünyasının en çekişmeli derbileri arasındaki "Superclasico"da River Plate, Mas Monumental Stadı'nda yarın TSİ 23.00'te Boca Juniors'ı ağırlayacak. Karşılaşma, Spor Smart ve D-Smart GO’dan naklen yayınlanacak.

Ligin 1. aşamasında geride kalan 6 haftada River Plate 12, Boca Juniors ise 9 puan topladı.

River Plate, iki ekibin Mas Monumental'de oynadığı son karşılaşmayı, 90+3. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazanmıştı. Tansiyonu yüksek karşılaşmada penaltının ardından çıkan kavga nedeniyle 7 isim kırmızı kart görmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Düzenli diş fırçalama sadece dişleri değil, tüm organları koruyor!
Düzenli diş fırçalama sadece dişleri değil, tüm organları koruyor!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İngiltere'de pratisyen hekimler son bir yılda 10'uncu kez greve gitti
İngiltere'de pratisyen hekimler son bir yılda 10'uncu kez greve gitti
Aydın'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti!
Aydın'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti!
TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak müsabakaları Antalya'da sona erdi
TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak müsabakaları Antalya'da sona erdi
Tokat Erbaa’da tek katlı evde yangın çıktı
Tokat Erbaa’da tek katlı evde yangın çıktı
Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Metruk binadan gelen ses mahalleyi ayağa kaldırdı! Vicdansız anne yakalandı işte ilk ifadesi
Metruk binadan gelen ses mahalleyi ayağa kaldırdı! Vicdansız anne yakalandı işte ilk ifadesi
Artvin, Geleneksel Kızak Yarışları'na ev sahipliği yaptı
Artvin, Geleneksel Kızak Yarışları'na ev sahipliği yaptı
Adana Demirspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Adana Demirspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Süper Lig'de çılgın maç! Kayserispor kazandı, MKE Ankaragücü şokta
Süper Lig'de çılgın maç! Kayserispor kazandı, MKE Ankaragücü şokta