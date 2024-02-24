BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  SPOR

İngiltere Lig Kupası, Wembley'de sahibini bulacak!

İngiltere Lig Kupası, Wembley'de sahibini bulacak!

İngiltere Lig Kupası, Chelsea ile Liverpool arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak.

Abone ol

Başkent Londra'daki 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 18.00'de başlayacak.

Turnuvanın en başarılı takımı Liverpool, 10. kez şampiyonluğa ulaşmaya, Chelsea ise organizasyondaki 8 sezonluk kupa hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Chelsea ve Liverpool'un final yolu

İngiltere Lig Kupası'na ikinci turda dahil olan Chelsea, AFC Wimbledon'ı 2-1, Brighton'ı 1-0, Blackburn Rovers'ı ise 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Newcastle United'ı penaltılarda 4-2 yenen "Maviler", yarı finalde 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Middlesbrough'yu 6-1'le geçerek adını finale yazdırdı.

Turnuvaya üçüncü turdan giren Liverpool ise Leicester City'yi 3-1, Bournemouth'u da 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

West Ham United'ı 5-1'le geçerek yarı finale yükselen "Kırmızılar", 2-1 kazandığın ilk maçın rövanşında Fulham ile 1-1 berabere kalarak ikinci finalist oldu.

Kupayı en çok Liverpool müzesine götürdü

Liverpool, ilk kez 1960-61 sezonunda düzenlenen İngiltere Lig Kupası'nın en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

"Kırmızılar", kupada 9 kez mutlu sona ulaşırken, Manchester City 8, Manchester United ise 6 kez şampiyonluk elde etti.

1981, 1982, 1983, 1984 yıllarında üst üste 4 kez turnuvayı kazanan Liverpool, diğer zaferlerine 1995, 2001, 2003, 2012 ve 2022 yıllarında ulaştı.

Liverpool, 13 kezle organizasyonda en çok final oynayan takım konumunda da yer alıyor.

Chelsea, 8 sezondur kazanamıyor

İngiltere Lig Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Chelsea, turnuvada son yıllarda kupaya hasret kaldı.

Organizasyonda ilk kez 1965'te şampiyon olan "Maviler", 1998, 2005, 2007 ve 2015 senelerinde kupayı kaldırdı.

Turnuvada 1972, 2008, 2019 ve 2022'de final oynayan Chelsea, söz konusu maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayamadı.

Kupada 3. kez finalde karşılaşacaklar

Liverpool ile Chelsea, İngiltere Lig Kupası tarihinde daha önce iki kez finalde birbirlerine rakip oldu.

İki takım arasında 2005'te oynanan finali Chelsea 3-2 kazanırken, 2022'deki finalde ise Liverpool penaltılarla 11-10 galip geldi.

İngiltere Lig Kupası'nda iki ekip toplam 7 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Chelsea 4, Liverpool 1 kez kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti.

ÖNCEKİ HABERLER
Emekli öğretmenin cansız bedeni çöp evde bulundu
Emekli öğretmenin cansız bedeni çöp evde bulundu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Batuhan A. gemisinin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmalarında 10. gün
Batuhan A. gemisinin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmalarında 10. gün
40 yaşında erkeklere taş çıkaran kadın şoförünün hedefi Avrupa’ya çıkmak
40 yaşında erkeklere taş çıkaran kadın şoförünün hedefi Avrupa’ya çıkmak
Ilgaz Dağı Milli Parkındaki yaban hayatı zenginliği fotokapanlara yansıdı
Ilgaz Dağı Milli Parkındaki yaban hayatı zenginliği fotokapanlara yansıdı
Cezaevinden kaçan hükümlü, ormanlık alanda saklanırken yakalandı
Cezaevinden kaçan hükümlü, ormanlık alanda saklanırken yakalandı
Evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaralandı!
Evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaralandı!
Aydın'da kamyonun çarptığı şahıs hayatını kaybetti
Aydın'da kamyonun çarptığı şahıs hayatını kaybetti
26 yıldır toplanan beyin görüntüleme verileri yapay zekayla NP Model'de
26 yıldır toplanan beyin görüntüleme verileri yapay zekayla NP Model'de
Yaya geçidini kullanmayınca canından oldu
Yaya geçidini kullanmayınca canından oldu
Eşini ve iki kızını öldürdü söyledikleri beyin yaktı! Ben değil uzaylılar öldürdü
Eşini ve iki kızını öldürdü söyledikleri beyin yaktı! Ben değil uzaylılar öldürdü
'Yarısı Bizden' kampanyasında detaylar belli oldu: İşte 10 başlıkta İstanbul'un dönüşüm planı
'Yarısı Bizden' kampanyasında detaylar belli oldu: İşte 10 başlıkta İstanbul'un dönüşüm planı