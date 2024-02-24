Kastamonu ve Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkındaki yaban hayatı zenginliği fotokapanlara yansıdı.

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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkındaki yaban hayatının fotokapanlara yansıyan görüntüleri paylaşıldı.



DKMP’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, “Doğadaki gözlerimiz, foto kapanlarımız, bu kez Ilgaz Dağı Milli Parkının zenginliklerini gözler önüne seriyor. Yaban hayatının eşsiz denge ve uyumunu birlikte izleyelim” denildi. Ilgaz Dağı Milli Parkı ekosistemi içerisinde yaşayan ve fotokapanlar ile nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak, boz ayı, kızıl geyik, kurt ve tilki gibi yaban hayvanları görüntülendi.



Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkında omurgalı memelilerden boz ayı, kızıl geyik, karaca, kurt, tilki, yaban domuzu, cüce yarasa, yabani tavşan ve kafkas sincabı gibi türler yaşıyor. Ayrıca bölge yırtıcı kuşlar içinde önemli yaşam alanları oluştururken, şahin, kartal, sakallı akbaba, bıyıklı doğan, kızıl akbaba, gökdoğan gibi türler görülebiliyor.