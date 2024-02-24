Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'tan iki madalya daha

Para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, 2024 Dünya ve Avrupa Salon Kürek Şampiyonası'nda erkekler PR 500 metre yarışında Avrupa ikincisi ve dünya üçüncüsü olarak iki madalya kazandı.

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Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen şampiyonada Yiğit Doğukan, PR 500 metre yarışını 01.45.9'luk derecesiyle bitirerek Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya elde etti. Milli sporcuya bu derecesi aynı zamanda dünya üçüncülüğüyle bronz madalya getirdi.

Yiğit Doğukan, organizasyonda PR2 2 bin metrede de Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya almıştı.