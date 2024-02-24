Kandil simitleri tezgâhlarda yerini aldı

Eskişehir'de Berat Kandili dolayısıyla kandil simitleri raflardaki yerini aldı.

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Berat Kandili nedeniyle kent genelinde birçok fırın ve pastane, kandil simitlerini tezgâhlara yerleştirdi. Kandil simitlerinin kilosunu 300 TL paket fiyatının ise 70 TL olduğu belirtildi.



Eskişehir'deki bir pastane çalışanı olan Zeki Okyay, kandil simitlerinin satışı hakkında bilgi verdi. Bu yıl kilogram fiyatının 300 TL olduğunu belirten Okyay, gün içinde yaklaşık 200 paket kandil simidi hazırlayacaklarını ifade etti. Okyay, "Kandilin vazgeçilmez lezzetlerinden olan kandil simitleri tezgâhımızda yerini aldı. Kilogram fiyatını 300 lira olarak belirledik. Paket fiyatı ise 70 TL. Sabahın erken saatlerinde hazırlıklarımızı tamamladık ve şu anda 100 paket simidimiz satışa hazır durumda. Gün içinde ise 200 paket daha üreteceğiz. İnsanların ilgisi her yıl olduğu gibi yoğun oluyor ve biz de bu talebi karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.