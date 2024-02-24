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Antalya’da sulama kuyusuna düşen inek seferberliği

Antalya’da sulama kuyusuna düşen inek seferberliği

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otladığı sırada, arazinin sulanması amacıyla açılan 2-2,5 metre yüksekliğinde su dolu kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı. Kuyunun dibinde oluşan balçığa saplanan ineği kurtarmak isteyen itfaiye görevlileri kendileri de balçığa saplanarak zaman zaman güç anlar yaşasalar da ineği kurtarmayı başardılar.

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Sarılar Mahallesi 2050 sokakta tarım arazisi içerisinde Ali Çakmak isimli vatandaşa ait ineğin kanala düştüğü ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, tarım arazisinin sulanması için açılan 2-2.5 metre yüksekliğindeki kuyu içerisindeki ineği çıkarabilmek için büyük çaba harcadı. İneğin kuyunun dibindeki balçığa saplanmış olması, çıkmak için çabalarken bitkin düşmüş olması itfaiye görevlilerinin işlerini zorlaştırdı.

Dinamoyla suyu boşalttılar
Özel kıyafetlerle kuyuya inen 2 itfaiye görevlisi ineği zarar görmeyecek şekilde geniş halatlarla bağlamaya çalışırken, bir taraftan da dinamo vasıtasıyla kuyuda bulunan su dışarı boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin 2 ayrı bölgeden halatlarla bağladığı inek, olay yerine çağrılan kepçe yardımıyla kuyudan çıkarılırken, kuyuya düştüğü sırada kuyunun kenarında bulunan su borularından bazı yerlerinin zarar gördüğü belirlendi.

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