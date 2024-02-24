Heyelan korkusu mahalle sakinlerini tedirgin ediyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Büyük Tekke Köyündeki heyelan korkusu bina sakinleri yetkililerden yardım istiyor.

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Zonguldak'ın Alaplı İlçesi yaşanan olayda yaklaşık 1 ay önce sağanak sonucu selden meydana gelen Büyük Tekke Köyü’nden geçen yolda toprak kaymaları oluştu. İki evin bulunduğu güzergaha yakın bölgede oluşan toprak kayması mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.



Büyük Tekke Köyü Muhtarı Sait Tekin, “Yolu kenarında zamanla yağmurlardan dolayı toprak kayması yaşanıyor. Bu yol çok işleyen bir yolumuzdur. Yaklaşık 1 ay önce yolun altında heyelan meydana geldi. Burada şu an karayolları heyelan nedeniyle yolda çalışmalar yapıyor. Hemen heyelanın yakınında 2 bina riski altında. Şu ana kadar yetkili yerlere dilekçeli ve sözlü olarak müracaatımızı yaptık. Umuyoruz bir an önce burada tekrar kayma olmaz. Biran önce bu iki evin altının sağlam bir şekilde yapılmasını istiyoruz” dedi.