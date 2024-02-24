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Fatih Erbakan, eski AK Partililere ne vaat ediyor? İşte peş peşe istifaların perde arkası

31 Mart seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı alan Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den üst üste yaptığı transferlerle dikkat çekiyor... Peki Yeniden Refah Partisi ve lideri Fatih Erbakan, eski AK Partililere ne vaat ediyor? AK Parti'den istifa ederek, YRP Ümraniye Belediye Başkan adayı olan Orçun Şekercioğlu, transferlerin perde arkasını anlattı.

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15 Temmuz Gazisi Orçun Şekercioğlu, 2019 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mektup yazarak, parti içinde yaşandığını iddia ettiği sorunları anlattı. Ardından da 2023 Eylül ayında AK Parti'den istifa ederek, Yeniden Refah Partisi'ne geçti. 

Şekercioğlu, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Perde Arkası programına konuk oldu ve AK Parti'den Yeniden Refah'a geçişlerin perde arkasını anlattı. Eski AK Partililer, neden YRP'ye geçiyor?

Yeniden Refah Partisi ve Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski AK Partili isimlere ne vaat ediyor? Yeniden Refah'a geçenler parti içinde nasıl karşılanıyor? Yeniden Refah'a geçen AK Partililer, eski partilerinde nelerden rahatsızlık duydular? 

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