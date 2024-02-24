Seçim takviminde itiraz için bugün son

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için adaylık süreci devam ediyor. Bugün, saat 17.00'ye kadar geçici aday listelerine itiraz edilebilecek. Bu süreçte adaylık başvurularının incelenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için son fırsat olacak.

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Türkiye'de 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için adaylık süreci resmen başladı. İl ve ilçe seçim kurullarında dün ilan edilen geçici aday listeleri, bugün saat 17.00'ye kadar itiraza açık olacak. Bu aşamadan sonra, itirazların kabul edilmesi ve olası eksikliklerin giderilmesi için adaylık sürecindeki önemli bir dönemece girilecek.

Seçim takvimi çerçevesinde, geçici aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarında dün ilan edildi. Bugün ise saat 17.00'ye kadar bu listelere itiraz edilebilecek. İtirazların değerlendirilmesi ve kabul edilmesi sürecinde, adaylıktan istifa veya vefat gibi nedenlerle oluşacak eksikliklerin 2 Mart tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Kesin aday listeleri ise 3 Mart'ta ilan edilecek, böylelikle seçim sürecindeki adaylar netlik kazanmış olacaklar.

Seçim hazırlıkları kapsamında, 3 Mart'ta aynı zamanda birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımı süreci de başlayacak. Bu adım, seçmenlerin oylarını kullanacağı birleşik oy pusulalarının dağıtıma çıkarılması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Seçmenlerin bilgilendirilmesi ve seçim gününe hazırlıklı olmaları için önemli bir tarih de 29 Şubat olarak belirlendi. Bu tarihte, seçmen bilgi kağıtlarının dağıtıma çıkarılması planlanıyor. Seçmen bilgi kağıtları, seçim günü ve sandık bilgileri gibi önemli detayları içerecek ve seçmenlerin doğru sandıkta oy kullanmalarına yardımcı olacak.

Seçim sürecinin önemli bir aşaması olan propaganda dönemi ise 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek. Bu tarihten itibaren, adaylar ve partilerin seçim propagandaları sona erecek ve seçim gününe kadar seçmenlerin tercihlerini belirlemeleri için son hazırlıklar yapılacak.