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Amazon Türkiye, depo operatörlüğü pozisyonu için 400 kişiyi işe alacak

Amazon Türkiye, depo operatörlüğü pozisyonu için 400 kişiyi işe alacak

Amazon Türkiye, Tuzla Lojistik Merkezi'nde depo operatörü olarak istihdam edilmek üzere 400 kişiyi işe alacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon, faaliyet gösterdiği ülkelerde yıllardır yerel kalkınmaya katkıda bulunarak istihdam olanakları ve ekonomik fırsatlar yaratıyor. Bunun son örneği, 2022 yılının sonlarında İstanbul Tuzla'da 100 milyon doların üzerinde bir yatırımla açılan Türkiye'deki ilk Amazon Lojistik Merkezi oldu.

Yeni işe alımlarla büyümeye devam eden Tuzla'daki Lojistik Merkezi için 400 depo operatörünün işe alınması için başvurular başladı.

Amazon Türkiye Lojistik Merkezi mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, bilgi işlem (BT) ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki roller ve ürünlerin kabulü ve depolanması ile müşterilerin siparişlerinin seçilip paketlenmesinden sorumlu ekipleri de kapsayan pek çok farklı rol aracılığıyla istihdam olanakları sunuyor.

Çalışanlar şirketin internet satış sitesinde geçerli çalışan indirimlerinin, ek sağlık, hayat ve kaza sigortasının, genişletilmiş ebeveynlik izninin, eğitim ve kariyer fırsatlarının da dahil olduğu kapsamlı yan haklar ve rekabetçi maaşlar ile modern bir çalışma ortamına katılabilecek. Ayrıca çalışanlar ücretsiz yemek, sıcak içecek ve İstanbul'un Anadolu yakasında belirli kalkış noktalarından ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek.

Başvurular şirketin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor.

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