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Sultan Dağı’nda kara saplanan minibüs ekiplerin yardımıyla kurtarıldı

Sultan Dağı’nda kara saplanan minibüs ekiplerin yardımıyla kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesinde Sultan Dağı’nda yoğun kar nedeniyle kara saplanan köylülere ait minibüs, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Sason ilçesine bağlı Dağçatı köyüne gitmeye çalışan vatandaşlarım da içinde bulunduğu minibüs, kara saplandı. Vatandaşların yardım talebi üzerine Sultan Dağı’nda çalışmalar yürüten Köylere Hizmet Götürme Birliğine bağlı ilçe şantiye ekipleri ve alanda bulunan jandarma ekipleri yardıma koştu. vatandaşlar, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yolun kardan temizlenmesiyle devam etti.

Kar yağışı nedeniyle köy yollarında yürütülen hummalı çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Şehmuz Coşkun, Sultan Dağı’nda mahsur kulan araçları kurtarmak için alanda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bölgede kar yağışının olması sevindirici olduğunu ancak zaman zaman aksaklıklara neden olabildiğini belirten Coşun, “Köy yollarımızda mahsur kalan araçlarımızı kurtarmak için özel idare ekipleri olarak buradayız. Bütün köy yollarımızda çalışmalar devam ediyor. Amacımız hiç bir olumsuzluğa mahal vermeden bütün köy yollarımızı açık tutmaktır. Kar yağışının bölgemizde devam etmesi elbette sevindirici. Ancak görüldüğü gibi zaman zaman bazı aksaklıklara da neden olabilmektedir. Bizler bu aksaklıkların önüne geçmek için yoğun çalışmalar yürüterek bütün köy yollarımızı açık tutmaya devam edeceğiz” dedi.

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