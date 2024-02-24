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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobil sürücüsü yaralandı.

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Alınan bilgilere göre; Bilecik'te İlyasbey Köyü'ne seyir halindeki 11 GH 177 plakalı otomobil sürücüsü Fahrettin E., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçarken, sürücü araç içinden çıkamadı. Kazayı gören diğer sürücülere araç içinde sıkışarak çıkamayan sürücü uzun uğraşlar sonrasın çıkardı. Yaralı sürücü Fahrettin E. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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