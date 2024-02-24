NBA'de Alperen Şengün "double-double" yaptı, Rockets kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Phoenix Suns'ı 114-110 yendi.

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NBA'e 10 maçla devam edildi. Rockets'ın Suns karşısında 16 sayı geriden gelerek aldığı galibiyette önemli rol oynayan Alperen, yaklaşık 35 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 17 sayı, 12 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla tamamladı.

Sezonun 25. galibiyetini alan ev sahibi Rockets'ta Fred VanVleet 23 ve Jabari Smith Jr 22 sayı üretti.

Suns'ta Kevin Durant'in 28, Devin Booker ve Bol Bol'un 25'er sayısı sezonun 24. yenilgisini önleyemedi. Kariyerinde 28 bin 296 sayıya ulaşan Durant, Carmelo Anthony'yi geride bırakarak (28 bin 289 sayı) NBA tarihinin en skorer oyuncuları arasında 9. sıraya yükseldi. Durant'in önünde 28 bin 596 sayıyla Shaquille O'Neal bulunuyor.

Heat deplasmanda kazandı

Miami Heat, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 106-95 mağlup etti.

Üst üste 3 olmak üzere 31 galibiyete ulaşan Heat'te Bam Adebayo 24 ve Jimmy Butler 23 sayı kaydetti.

Pelicans'ta Zion Williamson'ın 23 ve Herbert Jones'un 19 sayısı, sezonun 23. mağlubiyetini engelleyemedi.

Öte yandan maçın son periyodunda Kevin Love'ın Zion Williamson'a yaptığı faulün ardından oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Heat'te Jimmy Butler ve Thomas Bryant, Pelicans'ta ise Jose Alvarado ve Naji Marshall oyundan ihraç edildi.

Golden State Warriors'ın Charlotte Hornets'ı ağırladığı mücadelenin son saniyelerinde de oyuncular arasında gerginlik çıktı. Galibiyeti garantileyen Warriors'ın bitime 10 saniye kala basket atması nedeniyle tansiyonun yükseldiği karşılaşmada ev sahibi takımdan Lester Quinones ve Hornets'tan Grant Williams oyundan atıldı.

James 40 bin sayıya yaklaşıyor

Los Angeles Lakers, sahasında San Antonio Spurs'ü 123-118'lik skorla geçti.

Bu sezon 31 galibiyete ulaşan Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 7 ribaunt, 9 asist, Anthony Davis ise 28 sayı, 13 ribauntla mücadele etti. NBA tarihinin en skorer oyuncusu James'in 40 bin sayı barajına ulaşması için 102 sayı kaldı.

Batı Konferansı'nda 46 mağlubiyetle son sırada bulunan Spurs'te Victor Wembanyama 27 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, 5 top çalma ve 5 blokla oynadı. Mücadelede 11 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise 2 sayı, 2 ribaunt, 4 asist üretti.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 121-123

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 104-97

Houston Rockets-Phoenix Suns: 114-110

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 95-101

New Orleans Pelicans-Miami Heat: 95-106

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 147-106

Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 97-84

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 107-112

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 112-127

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 123-118