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Alevlere teslim olan bağ evi kullanılmaz hale geldi

Alevlere teslim olan bağ evi kullanılmaz hale geldi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

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Olay, gece saatlerinde Tosya ilçesi Karşıyaka Mahallesi Gökyer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bağ evinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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