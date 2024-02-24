Semih Yalçın'dan CHP'ye 'DEM Parti' tepkisi: "Hıyanetten daha beter bir satılmışlık halidir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın; CHP-DEM Parti birlikteliğine sert tepki gösterdi, CHP'nin İstanbul'u kaybetmemek için belediyeler ve meclis üyeliklerini DEM Parti'ye peşkeş çektiğini söyledi. Yalçın, "Şehitlerimizin gizli ve açık katillerinin kamu kadrolarında yuvalanmasını göze alabilmek, gaflet ve hıyanetten daha beter bir satılmışlık hâlidir" ifadesini kullandı. Yalçın, "Terör uzantısından medet umanlara gerekli yanıtı, yok saydıkları Türk Milleti 31 Mart'ta verecek" dedi.

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçime yaklaşıldıkça siyaset ortamı kızışmaya başladı. Son günlerde CHP-DEM Parti iş birliği en çok tartışılan konulardan biri oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla CHP'ye tepki gösterdi.

Yalçın şu ifadeleri kullandı: "Partinizden bazılarını aldatabilirsiniz, kendinizi de aldatabilirsiniz ama topyekûn milleti asla kandıramazsınız. Aksini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İstanbul'da PKK'nın siyasi acentesiyle birlikte sahnelediğiniz çirkin orta oyunu; yalan, entrika ve kirli hesaplara dayanan, doğaçlama yerine Kandil'de dayatma repliği yazılmış bir trajikomedi...

"Gaflet ve hıyanetten daha beter bir satılmışlık hâlidir"

İstanbul'u kaybetmemek uğruna belediyeler ve meclis üyeliklerinin Dem Partiye peşkeş çekilmesini, şehitlerimizin gizli ve açık katillerinin kamu kadrolarında yuvalanmasını göze alabilmek, gaflet ve hıyanetten daha beter bir satılmışlık hâlidir. CHP-Dem Parti iş birliği, kent ittifakı değil; mega kentin intiharıdır, devletin harim-i ismetine namahrem elinin değmesidir. İpotekle kazandığınız belediyeleri kaybetmemek için şehitlerimizin ruhlarına azap etmeyi, ailelerinin yüzüne utanmadan bakmayı, milletin kutsallarını çiğnemeyi göze alıyorsunuz. Katiller sürüsüyle oy uğruna ipleri koparmamak için bütün toplumsal hassasiyetleri çiğniyorsunuz. Bu aymazlık cüretkârlık, çıkarcılık ve siyasi ahlaksızlığınızın bedelini 31 Mart'ta hem sandıkta, hem de kamu vicdanında ağır şekilde ödeyeceksiniz."

"Terör uzantısından medet umanlara gerekli yanıtı, yok saydıkları Türk Milleti 31 Mart'ta verecek"

Bu açıklamalarının yer aldığı bir haberi sosyal medya hesabında paylaşan Yalçın, MHP teşkilat yöneticilerinin Cumhur ittifakı adaylarının yanında olduğunu söyleyerek, "Dava arkadaşlarımız, İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok için sokak sokak geziyor, her kapıyı çalıyor. Koltuklarını koruyabilme umuduyla terör uzantısından medet umanlara gerekli yanıtı, yok saydıkları Türk Milleti 31 Mart'ta verecek. 1 Nisan'dan sonra şehirlerimizin bütçesi sadece eser ve hizmete ayrılacak. Vatandaşımızın 5 yıllık hizmet hasreti sona erecek..." ifadelerini kullandı.