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Kamyonun kasasına tutunarak bisikletiyle kilometrelerce ilerledi

Kamyonun kasasına tutunarak bisikletiyle kilometrelerce ilerledi

Bursa’da kamyonun kasasına tutunarak giden bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu, âdeta kazaya davetiye çıkardı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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İzmir Yolu - Orhaneli Kavşağında ilerleyen bir bisikletli genç, çevirdiği pedallardan sıkılınca kamyonun kasasına doğru yanaştı. Kamyonun kasasına tutunan genç, enerjisinden tasarruf ettiğini düşünerek, yolun keyfini çıkardı. Kamyonun kasasına tutunarak giden bisikletliyi gören vatandaşlar ise cep telefonu kameralarına sarıldı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde ana yolda seyir halinde olan kamyonun arkasında bisikletiyle ilerleyen genç, adeta canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı.

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