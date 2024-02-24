BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da motosikletliler, devriye gezen bekçiyi vurdu!

İstanbul'da motosikletliler, devriye gezen bekçiyi vurdu!

Kağıthane'de çarşı ve mahalle bekçileri devriye atarken şüphe üzerine motosikletli 2 şahsı durdurmak istedi. Uyarılara rağmen dur ihtarına uymayan şahıslar bekçilere ateş açarak kaçmaya başladı. Saldırı sonucu bir bekçi yararlanırken iki saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Olay saat 00.15 sıralarında Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çarşı ve mahalle bekçileri devriye attığı esnada bir motosiklet üzerinde seyreden iki şahıstan şüphelendi.

Şüphe üzerine durdurulmak istenen şahıslar tüm uyarılara rağmen durmayıp bekçilere ateşle karşılık verdi. Ateş açılması sonucu bir bekçi yaralandı. Şahıslar bekçiyi vurduktan sonra kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralanan bekçi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin gizlilik dereceli bir uyduyu Yer Sabit Yörünge'ye fırlattı
Çin gizlilik dereceli bir uyduyu Yer Sabit Yörünge'ye fırlattı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Fatma öğretmen, enkaz kentin sokak hayvanlarına umut oldu
Fatma öğretmen, enkaz kentin sokak hayvanlarına umut oldu
Cem Küçük canlı yayında 'AK Parti'nin anketi' diye açıkladı! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu?
Cem Küçük canlı yayında 'AK Parti'nin anketi' diye açıkladı! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu?
AK Parti seçim çadırında İmamoğlu'na olay teklif! Ne kadar istiyorsunuz beni ya
AK Parti seçim çadırında İmamoğlu'na olay teklif! Ne kadar istiyorsunuz beni ya
Ümraniye'de trafo yangını paniğe sebep oldu
Ümraniye'de trafo yangını paniğe sebep oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 47 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 47 şüpheli yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı, 2 suçtan daha arandığı ortaya çıktı
Uyuşturucuyla yakalandı, 2 suçtan daha arandığı ortaya çıktı
AK Parti “Seçim İşleri Başkanları”nı Ankara’da topluyor! Hızlandırılmış eğitim...
AK Parti “Seçim İşleri Başkanları”nı Ankara’da topluyor! Hızlandırılmış eğitim...
Ahmet Hakan, Murat Kurum konusunda fikir değiştirdi! 'Kampanya tıkandı... Polemiğe girmeli'
Ahmet Hakan, Murat Kurum konusunda fikir değiştirdi! 'Kampanya tıkandı... Polemiğe girmeli'
AK Parti'den ihraç ediliyor! Komutana küfredip "hak etti" demişti...
AK Parti'den ihraç ediliyor! Komutana küfredip "hak etti" demişti...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla gülümseten diyaloğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla gülümseten diyaloğu