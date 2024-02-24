Uyuşturucuyla yakalandı, 2 suçtan daha arandığı ortaya çıktı

İzmir'in Bergama ilçesine Manisa'dan uyuşturucu madde getireceği öğrenilen bir kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin yapılan incelemesinde, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma suçundan arandığı ortaya çıktı.

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Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.O. adlı bir şüphelinin Manisa'nın Akhisar ilçesinden Bergama'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takip sonucu şüphelinin kullandığı araç ilçe girişinde durduruldu. Yapılan aramada, barış içerisinde değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise yine bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.