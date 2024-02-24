Ahmet Hakan, Murat Kurum konusunda fikir değiştirdi! 'Kampanya tıkandı... Polemiğe girmeli'

Murat Kurum'un adaylığı açıklandıktan sonra "Kesinlikle polemikten uzak durmalı" diyen Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan fikrini değiştirdi. "Kurum’un “polemiğe girmeme” ve “projelere odaklanma” stratejisi, artık tıkanmış durumda" diyen Ahmet Hakan, Kurum'a polemiğe girmesini ve seçim sloganını değiştirmesini tavsiye etti.

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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'a verdiği tavsiyeden vazgeçti ve tam tersini yapmasını önerdi. Kurum'a ilk günlerde "Polemilerden uzak durmalı" tavsiyesinde bulunan Ahmet Hakan, şimdi de "polemiğe girmeli" dedi. Ahmet Hakan buna gerekçe olarak da "Murat Kurum’un “polemiğe girmeme” ve “projelere odaklanma” stratejisi, artık tıkanmış" olmasını gösterdi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Şimdiye kadar doğruydu!

Murat Kurum, şu ana kadar Ekrem İmamoğlu ile doğrudan polemiğe girmekten uzak durdu.

Murat Kurum açısından doğru bir karardı bu.

Çünkü polemik, kutuplaşma getirirdi. Kutuplaşma da İmamoğlu’nun eksiklerinin gözden kaçmasına yol açardı.

Murat Kurum şimdiye kadar ne yaptı?

Kurum’un yapması gereken şuydu:

“Ulaşım” ve “Deprem” gibi iki devasa sorunun çözümüne odaklanmak.

Murat Kurum’un bugüne kadar yapıp ettiklerine bakınca şunu söyleyebilirim:

Elinden geldiğince bu stratejiye uydu.

Kurum'un yeni bir şey deneme vakti geldi

Fakat yapılan araştırmalar gösteriyor ki:

İki aday yenişemiyor. İki aday başa baş durumda.

Yani Murat Kurum’un “polemiğe girmeme” ve “projelere odaklanma” stratejisi, artık tıkanmış durumda.

“Başa baş” kilitlenmesinden kurtulmak için Murat Kurum’un yeni bir şey denemesinin vakti geldi gibi.

'Sadece İstanbul' işlevini yitirdi!

“Sadece İstanbul” sloganı, bu zamana kadar çok işe yaradı. Ama bu slogan, galiba işlevini tamamladı.

Dikkat çekici yeni bir çıkışa, etkileyici yepyeni bir söyleme acil ihtiyacı var Murat Kurum’un.

Hatta ve hatta “polemikten uzak durma” kararını bile yeniden gözden geçirebilir.

O derece yani.

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